Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia’nın son BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki müdahalesiyle cuma gününden beri basına yansıyan sahte haberlerin, Güney Kıbrıs’ın girişimiyle bugün toplanacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi’nde gündeme getirileceğini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, dün Rum Radyo ve Televizyon Kurumu RİK’e açıklama yaparak, Rusya’nın tavrıyla ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirdiği ve Rusya’nın yaydığı, İsrail hava saldırısında İngiliz üslerinin kullanıldığına dair haberlerin İngiltere tarafından anında yalanlandığını söyledi.

Gazete Nebenzia’nın İsrail-İran savaşıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, İsrail ile İngiltere’nin İran’a yapılacak saldırılar konusunda koordineli hareket ettiğini ve İngiltere’nin, İsrail’in savaş uçaklarını Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinde koruduğunu söylediğini belirtti. Haberde Güney Kıbrıs’ı sistematik olarak çatışmaya katmaya ve problemin bir parçası gibi göstermeye çalışan bu söylemlerin, İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward tarafından doğrudan yalanlandıpı da yer aldı.

Habere göre Woodward, Rusya’nın iddialarını “anlamsız” olarak nitelenirirken, bu dönemde Rusya’nın yaptığı yanlış bilgilendirmelerin sorumsuzluk olduğunu ifade etti.

Gazete, Kombos’un da Rusya’nın bu tavrını kötüleyerek, Güney Kıbrıs’ı hedef alan bu açıklamaların mevcut dönemde önemli ve tehlikeli addedildiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Kombos’un bu konuyla ilgili bugünkü AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde bilgilendirme yapacağı kaydedildi.