Güney Kıbrıs’a 2014-2023 döneminde 290 bin civarında yabancı ülke vatandaşının “yasal yollardan” giriş yaptığı ancak çıkış yapmadığı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Sayıştay Başkanlığı raporunda, Güney Kıbrıs’ta kalmalarına izin verilen süre dolmasına rağmen çıkış yapmayan ve kaçak durumuna düşen 290 bin civarındaki yabancı uyruklunun yüzde 80’i Büyük Britanya (181 bin 648), Rusya (74 bin 947), İsrail (16 bin 429), ABD (9 bin 727), Ukrayna (6 bin 259), Avustralya (5 bin 250) ve Birleşik Krallık (4 bin 663) pasaportu hamili.

Bunlar arasında, Hindistan, Filipinler, Nepal, Bangladeş, Pakistan, Vietnam, Kongo, Demokratik Kongo, Somali ve Afganistan gibi ülkelerden pasaport almış ve Güney Kıbrıs’a turist giriş izni verilmiş çok sayıda kişi bulunuyor.

Güney Kıbrıs’a 2021-2023 döneminde giriş yapan 13 bin civarındaki üçüncü ülke vatandaşından 40 bin 616’sının ülkede yasadışı ikamet ediyor göründüğü kaydedildi.

Rum yönetiminin 2021-2024 döneminde düzensiz göçmenlerin yönetimi için 500 milyon euronun üzerinde ödenek verdiği de belirtilen raporda, bu rakamlara kolluk hizmetleri gibi harcamaların dahil olmadığı belirtildi.

Haravgi haberi “Turist Olarak Geliyorlar Ancak Kıbrıs’tan Ayrılmıyorlar” başlığıyla aktardı.