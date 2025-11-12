Eğitim Bakanlığı, grevlere katılan 34 öğretmen hakkında soruşturma açma girişimi başlattı. Sendika bir süredir, hükümetin "tam gün eğitim" olarak adlandırdığı ancak beslenme ve bilimsel eğitim başta olmak üzere çeşitli sorumluluklarını yerine getirmediği öğleden sonra okullarına karşı eylem ve grev uyguluyordu. Hükümet son olarak grevleri yasaklamıştı.

Eğitim Bakanlığı’nın grevlere katılan 34 öğretmen hakkında soruşturma başlatma girişimi, öğretmenlerin tepkisine yol açtı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), dün tüm okullarda grev kararı alarak Eğitim Bakanlığı, TC Elçiliği ve Başbakanlık’a yürüdü. Eyleme sendikalar ve muhalefet temsilcileri de destek verdi.

Yürüyüşte öğretmenler, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Birlik, mücadele, dayanışma” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

Eğitim Bakanlığı önünde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Atanmış hükümet ve Eğitim Bakanı, eğitimimizi gericileştirip çocuklarımızı ve öğretmenleri cezalandırma derdine düştü. Anayasaya, yasalarımıza, haklarımıza boyun eğmeyeceğiz.” dedi.

Selma Eylem, “Eğitim Bakanı'nın anayasal hakkını kullandığı için baskı ve soruşturmayla korkutmaya çalıştığı öğretmenlerimiz yalnız değildir. İçimizden 34’ü seçerek korkutmaya, bölmeye sindirmeye çalışma. Kolaysa hepimizi soruştur, hepimiz işte buradayız.” ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında “Nazım istifa” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Selma Eylem, hükümet ve Eğitim Bakanı’nın uygulamalarını eleştirerek, “Atanmış hükümet ve Eğitim Bakanı AKP talimatları ile eğitimimizi gericileştirip, toplum mühendisliği derdinde. Bu toplum ve öğretmen buna izin vermeyecek. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz konteynerde, inşaat içinde, siz öğretmeni cezalandırma derdine düştünüz. Okullarımız güvenli değil, şiddet, akran zorbalığı artıyor, siz pembe tablo çizme derdindesiniz. Kalabalık sınıfları, özel eğitime gereksinim gören öğrencileri çözüm bulmuyorsunuz. Kamusal hizmetleri, eğitimi, sağlığı gözden çıkardınız. Siz torpil, rüşvet derdindesiniz, siz kimin hükümeti, kimin bakanısınız? Ülkemizi bataklığa çevirdiniz. Anayasayı, yasalarımızı, haklarımızı tanımaz anlayışınıza, dayatmalarınıza, tehditlerinize boyun eğmeyeceğiz. Nitelikli, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik eğitim için, çocuklarımız için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

34 öğretmene soruşturma girişimine tepki koyan yüzlerce öğretmen, Başbakanlık'a da yürüdü. KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, Başbakanlık binasına yumurta fırlatarak tepki gösterdi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise “Ülke çirkef alanına döndü, nere baksanız sorun, yolsuzluk, peşkeş, hırsızlık var.” ifadelerini kullandı.