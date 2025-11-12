Girne’de 8 Kasım tarihinde meydana gelen 'Vahim Zarar' ve 'Kavga Rahatsızlık' olayında tespit edilen Yusuf Esat Akıllı tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Yapılan muhaceret sorgusunda, 2022 yılından bu yana ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan zanlı Akıllı, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, zanlı Yusuf Esat Akıllı'nın 'Kavga Rahatsızlık' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 22 Kasım 2022 tarihinden bu yana ülkede kaçak yaşam sürdüğüne dikkati çekerek, davaları görüşülünceye kadar 24 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının ileride davası görüşülünceye kadar 24 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.