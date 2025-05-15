Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetimi geçtiğimiz günlerde zamansız hayatını kaybeden şampiyon rallici Ömer Yıldız’ı tırmanma yarışında anacak. 18 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan 2. Tırmanma Yarışı, Ömer Yıldız anısına gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumundan yapılan açıklama şöyle:

“18 Mayıs ta gerçekleşmesi planlanan 2. Tırmanma Yarışı tarihinde gerçekleşecektir. Aramızdan ayrılan kıymetli Sporcumuz, arkadaşımız abimiz Ömer Yıldız' ı tüm sezon asla yanımızdan eksik etmeyeceğiz. 18 mayıs ta gerçekleşecek yarış için tüm görseller karartılmış olup, tüm araçlara Ömer Yıldız fotoğrafı, Kapı Numaraları Ömer Yıldız olacak şekilde düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.”