Birinci Lig’de mücadele eden Mustafa Hacıali Yılmazköy’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezonu 9. sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekipte başkanlık koltuğu için yeni bir isim öne çıktı. Kulübün tecrübeli isimlerinden Avukat Hüseyin Baflı, başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

Mevcut başkan Özbay Abik’in göreve devam etmeme kararı almasının ardından gözler genel kurula çevrildi. Kulüpte yeni yönetimin belirleneceği olağan genel kurul 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Kulüp tarihinde uzun yıllardır aktif rol alan Hüseyin Baflı’nın adaylığı, camiada heyecan yaratırken, Baflı’nın kısa sürede ekibinin de netleşmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir grafik çizerek ligi 9. sırada tamamladı. Yeni yönetimle birlikte kulüpte daha istikrarlı ve uzun vadeli bir planlamanın hedeflendiği öğrenildi.