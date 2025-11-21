UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Antalya’da düzenlenen 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne katılarak hem KKTC turizminin yeni vizyonunu anlattı hem de Türkiye’deki turizmcilere stratejik bir çağrı yaptı.

Kongre süresince önemli temaslarda bulunan Üstel, tur operatörlerini KKTC’ye sahip çıkmaya davet ederek “Ambargoları ancak birlikte aşarız” dedi.

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen turizm profesyonelleri Antalya’da buluştu

Antalya’da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen tur operatörleri, turizm yatırımcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinlik, Türkiye turizminin en büyük fikir platformlarından biri olarak kabul ediliyor.

Başbakan Ünal Üstel, etkinlikte konuşma yaptı.

KKTC turizminin, Rum yönetiminin yıllardır sürdürdüğü sistematik engellemelere, çıkardıkları zorluklara rağmen büyüyen, gelişen ve güçlenen bir sektör olduğunu anlatan Üstel, "Rum yönetiminin engellemeleri modern dünyanın turizm anlayışıyla, AB'nin kendi ilan ettiği değerlerle, uluslararası seyahat özgürlüğü ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Direk uçuşların engellenmesi çağdışıdır. KKTC'ye doğrudan uçuşların hala siyasi nedenlerle engellenmesi turizmimizin hızını ve çeşitliliğini olumsuz etkilemektedir. Havacılık alanındaki kısıtlamalar turistin ulaşım süresinin gereksiz yere uzatılması ve maliyetleri arttırması tamamen siyasi bir tercihtir. Bunun insani ve ticari bir gerçeği yoktur." diye konuştu.

Güneye gelen turistlerin Kuzey Kıbrıs'a geçişinin engellenmesinin turizm etiğine aykırı olduğunu belirten Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güney Kıbrıs'a gelen birçok yabancı turist Kıbrıs'ın tümünü görmek istemektedir. Fakat Rum yönetimi sınır kapılarındaki caydırıcı uygulamalar, güneydeki turizm aktörlerine ek destek ve teşvikler vererek, kısıtlı ve taraflı yanlış bilgilendirmeler ile turistlerin kuzeye geçişini engellemekte ve zorlaştırmaktadır. Bu yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk turizmine değil adadaki insanla etkileşime, karşılıklı işbirliğine ve kültürel barışa da zarar veriyor. Turist korkutulacak değil misafir edilecek kişidir. Turistin adanın iki tarafına da özgürce gezmesi gerekmektedir. Ulaşım ambargoları turizmin ruhuna aykırıdır. KKTC, hava ulaşımından ticari taşımacılığa spor ve kültür organizasyonlarında turizmin tanıtımına kadar 40 yıldır siyasi ambargolarla engellenmektedir. Bilinmesini isterim ki hiçbir ambargo Kıbrıs Türk halkının iradesinden, üretiminden ve turizm vizyonundan daha güçlü değildir. Bu baskılar bizi durduramaz. Tam tersine daha üretken daha yenilikçi ve daha dayanıklı bir turizm modeli geliştirmeye katkı sağlamaktadır."

KKTC'yi ayakta tutanın stratejik yatırımlar olduğunu dile getiren Üstel, siyasi engellemelere rağmen KKTC turizminin Akdeniz'in yükselen destinasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.

Sabit fiyat uçuş anlaşmasının turizme nefes aldıran büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Üstel, "THY ve AJet ile imzaladığımız sabit fiyat uçuş anlaşması hem turizmcilerimizin hem de vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği bir düzenlemeydi. Bu adımla KKTC'ye erişimi daha uygun fiyatlı hale getiriyoruz. Uçuş fiyatlarındaki belirsizliği azaltıyor, ulaşımı daha öngörülebilir ve planlanabilir bir hale getiriyoruz." diye konuştu.