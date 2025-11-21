Ulusal Birlik Partisi’nin eski Girne Kadın Kolları Başkanı, Juju olarak bilinen Fatoş Ünal’ın Sahte Diploma soruşturması kapsamındaki davası 1 Aralık tarihinde başlıyor.

Ünal hakkında ilk etapta PI duruşmaları yapılacak ardından ise dosya Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilecek. Fatoş Ünal’ın sahte diploma dosyasında polis soruşturması tamamlanmış ve Başsavcılık mütalaası polise iletilmişti.

Ünal, 4 Temmuz 2024 tarihinde sahte diploma aldığı gerekçesi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkartılmış ve hakkında tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

ÖZERSAY

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay şöyle dedi:

“Sahte diplomada yargılama aşamasına gelindi, 1 Aralıkta eski kadın kolları başkanının davası var. Siyasiler tarafından korunan bir isimle başlanıyor olması olumludur ama bilinsin ki yaklaşım 15 kişinin daha dava dosyası tamamlandı ve kendilerine dava tebliğ edildi. Yakında onların yargılanma tarihleri de belli olacaktır.

Belki de bu süreçte özellikle yargılama sırasında detaylar ortaya çıktığında başka bazı siyasilerin de isimler geçecek, bence muhtemeldir. Şeytan ayrıntıda gizlidir!

Bu çok uzun soluklu bir mücadele oldu, bu somut başarı başta mali polisimiz olmak üzere polis genel müdürlüğümüze ve başsavcılığımıza aittir. Biz muhalefet partisi olarak üzerimize düşeni yaptık, bu konuları kamuoyunun gündeminde tutarak unutulmasını ya da kapatılmasını engellemeye çalıştık, sonuç ortadadır.

Bu süreç başladığı zaman "boşuna uğraşmayın bir şey olmaz" diyenler umarım bu gelinen noktayı görürler. Bir vatandaşımızın bana yorum olarak yazdığı önemli bir cümle vardı. Bu sahte diploma olayı Kıbrıs Türkünün ahlakla imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla vermeliyiz ki bu sahtekarlıklar ve ahlaksızlıklar normalleşmesin. Yolsuzluklara karşı mücadelede sıfır tolerans şart. Aynen”