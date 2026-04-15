Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşaviri görevine atanarak 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülkemizde göreve başlayan Recep Şehitoğlu, gazetemiz HALKIN SESİ Gazetesi’ni ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu ve Haber Müdürü İbrahim Daloğlu’yla görüşme gerçekleştirdi.

Recep Şehitoğlu, gazete hakkında bilgi aldı, hem de Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni gezerek Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Küçük’le ilgili bilgilendirildi.

Görüşmede konuşan HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu, medyanın ve özellikle yazılı basının sürdürülebilirliğinin her geçen gün zorlaştığını ancak HALKIN SESİ’nin, Dr. Fazıl Küçük’ün bıraktığı bir manevi miras olduğunu ve sonsuza kadar yaşatmakta kararlı olduklarını vurguladı

Ali Fahrioğlu, HALKIN SESİ Gazetesi’nin Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde çok önemli bir rolü olduğuna vurgu yaparak gazetenin gelecek nesillere taşınması için özveriyle çalıştıklarını anlattı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Recep Şehitoğlu ise Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde tarihi bir misyonu olan HALKIN SESİ Gazetesi’ni ziyaret etmekten dolayı büyük bir onur duyduğunu söyledi. Kendisinin yükseköğrenim hayatı ile ilk çalışma yıllarının KKTC’de geçtiğini anlatan Şehitoğlu, KKTC’nin kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu belirtti.

Hedefinin görev süresi boyunca tüm basın kuruluşlarıyla iyi ilişkiler içinde olmak olduğunu söyleyen Şehitoğlu, her zaman basın kuruluşlarına kapısının açık olacağını ifade etti.