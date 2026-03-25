Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kamu maliyesinin artık sürdürebilir olmadığını vurguladı ve acilen yapısal reformların hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

HALKIN SESİ’ne konuşan Turgay Deniz, Maliye Bakanlığı’nın her ay milyarlarca TL borçlandığını ve bunun sürdürebilir olmadığını vurguladı.

Hayat Pahalılığına yapılan yeni düzenlemenin yeterli olmadığını söyleyen Deniz, bu düzenlemenin de altının doldurulması gerektiğini belirtti.

Turgay Deniz, “Devlet eliyle yapılan pahalılık var. Pahalılığı önlemek için adımlar atılmalı. Devlet, bazı vergi gelirlerinden vazgeçilmeli, KDV oranları düşürülmeli, navlun bedellerinin üzerinden vergi alınmamalı, kamuya bir tane bile geçici işçi alınmamalı” diye konuştu.

Ülkede derhal ekonomik krizi masasının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Turgay Deniz bu masada tüm paydaşların olması, iktidar ve muhalefetin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Deniz, “Sorunlar artık kangren olmuştur. Kurtuluş köklü çözümdür. Hepsimiz bedel ödemeye hazırız. Yapısal reformları hayata geçirmekten başka çaremiz yok. Hükümet istifa etsin demek yetmiyor. Ok yaydan çıktı, aklımızı başımıza toplamalıyız, bu ülke hepimizin” ifadelerini kullandı.

Turgay Deniz, Orta Doğu’daki savaşa da dikkat çekerek, enerji ve taşımacılık maliyetleri üzerinden tüm sektörlerde maliyetleri artırdığına işaret ederek, artan maliyetler karşısında kapsayıcı desteklerin şart olduğunu belirtti.

Başbakan tarafından devam edeceği açıklanan sosyal sigorta prim desteğinin, sektör ayrımı yapılmaksızın tüm işletmeleri kapsayacak şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirten Deniz, mevcut koşullarda önceliğin, yeni istihdamdan ziyade mevcut istihdamın korunması olması gerektiğimi söyledi.

Turgay Deniz “Gümrükte alınan vergi ve harçların hesaplama yönteminde değişikliğe gidilmelidir. Navlun maliyetlerinin vergilendirilmemesi amacıyla gümrük işlemlerinde FOB esaslı değerleme sistemine geçilmesi gerekmektedir. Aksi halde, navlun maliyetlerinin vergi matrahına dahil edilmesi maliyetleri daha da artıracak ve enflasyon baskısını derinleştirecektir. Bu nedenle, navlun bedelleri gümrük vergisi ve harçlarının hesaplanmasından derhal çıkarılmalıdır.” dedi.