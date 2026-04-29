Murat ASLAN

İran ve ABD savaşı nedeniyle bir süredir kapalı olan Suriye hava sahasının yeniden açılması, KKTC havalimanındaki hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü daha da artırdı.

Uzun zamandır yetersiz personel ile iş yapmaya çalışan hava trafik kontrolörleri, Suriye hava sahasının yeniden açılması ve bölgedeki trafiğin artmasıyla oluşan yoğunluğa yetişmeye çalışıyor.

Bölgedeki hava sahasını kullanan uçakların güvenli ve akıcı bir şekilde gitmelerini sağlayan KKTC havalimanındaki hava trafik kontrolörleri, zor şartlar altında görev yapmaya çalışıyor.

Konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne konuşan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, artan hava trafiğiyle orantılı olarak trafiğe hizmet veren personelin artması ve kullanılan ekipmanın yenilenmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Bölgede artan askeri faaliyetlerin de iş yükü olduğunu vurgulayan Kapısız, havacılık güvenliğini sekteye uğratacak bir durum yaşandığını söyledi.

Kapısız “Bölgedeki hava trafik artışına karşı hem Türkiye hem de Rum Yönetimi konuyu analiz ediyor, tedbir alıyor. Biz ise aynı ekip sayısı ve hiç değişmeyen ekipmanla artan trafiği karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu büyük bir gaflettir ve havacılık güvenliğini tehlikeye atıyor.” diyen Cem Kapısız, dünyada kişi başına uçak sayısına göre hizmet verecek personelin belirlendiğini ve o planlamaya göre hareket edilip tedbir alındığını ancak ülkemizde bunun yapılmadığını belirtti.

KKTC havalimanındaki hava trafik kontrolörü sayısının 80-90 olması gerekirken 38 personel ile hizmet vermeye çalıştıklarına dikkat çeken Cem Kapısız, açılan münhallere de ilgi gösterilmediğine işaret etti.

Kapısız “15 senedir münhal açılıyor ama müracaatlar yeterli değil. Aranan nitelikteki kişiye cazip bir hak dağılımı yok. Bu mesleğin önü tıkalıdır. İlgili problemleri 15 yıldır söylüyoruz ancak çözüm bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Kapısız, kullandıkları mevcut sistemlerin de bu yükü kaldırmakta yetersiz kaldığını belirtti ve dönem dönem arızalı frekanslarla çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Cem Kapısız “Türkiye ile aynı sistemi kurduk. Türkiye üç defa sistem güncelledi biz güncelleyemedik” dedi.

Sivil Havacılıktaki yönetim eksikliğine de dikkat çeken Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısı “Hala müdür yok, müdürlüğe atanacak kişi yok. Atama için yasal değişiklik yapılması lazım. Sorumlu yok yetkili yok. Başıboşluk var” diye konuştu.

Burada insan hayatının söz konusu olduğunu belirten Kapısız, sorunlara çözüm bulunmadığı takdirde grev başlatabilecekleri uyarısını yaptı.