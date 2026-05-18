Kuzey Kıbrıs’ın yatırım dünyasındaki öncü ismi Viopa Global ve İngiltere merkezli çözüm ortağı Lex Home, ilk etkinlikte gördükleri yoğun ilgi üzerine, İngiltere’nin en prestijli gayrimenkul projelerini bir kez daha yatırımcılarla buluşturuyor.

Geçtiğimiz dönemde Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirilen ve büyük ses getiren ilk lansmanın ardından, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine Viopa Global ve Lex Home güçlerini tekrar birleştiriyor. 22-23 Mayıs tarihlerinde yine Concorde Tower Hotel’de düzenlenecek olan ikinci büyük organizasyonda, Londra’nın kalbindeki en özel yatırım fırsatları vitrine çıkacak.

Londra’nın En Prestijli Bölgeleri ve Özel İndirimler

Bu özel etkinlikte, İngiltere’nin en köklü prestijli inşaat sektörüne yön veren dev gayrimenkul şirketlerinin projeleri tanıtılacak. Yatırımcılar, Londra’nın en çok değer kazanan bölgelerindeki projelere, sadece bu lansmana özel ayrıcalıklı indirimlerle ulaşma şansı yakalayacak.

%30 Peşinatla İngiltere’de Mülk Sahibi Olma Fırsatı

Etkinliğin en dikkat çeken noktası ise sunulan ödeme kolaylıkları. Katılımcılar, yüzde 30 peşinat avantajıyla İngiltere’de gayrimenkul sahibi olma ve sterlin bazlı kira getirisi elde etme fırsatlarını uzman danışmanlardan bizzat dinleyebilecekler.

Güçlü İş Birliği: Londra, İstanbul ve Kıbrıs Hattı

Stratejik ortaklık kapsamında Lex Home’un Kıbrıs’taki tüm operasyonlarını yürüten Viopa Global; Londra ve İstanbul ofisleriyle de yatırımcılara uçtan uca, yerinde ve güvenilir danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.





Viopa Global Şirket Direktörleri Emine Gürbüz ve Kazım Gürbüz, ikinci etkinlik öncesi yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

"İlk etkinliğimizde gördüğümüz ilgi, halkımızın İngiltere pazarına olan güvenini ve yatırım iştahını kanıtladı. Bu yoğun talebe kayıtsız kalmayarak, portföyümüzü daha da genişlettik. Artık yatırımcılarımıza sadece bir mülk değil, Londra’nın en seçkin bölgelerinde güvenli bir gelecek sunuyoruz. Kendi merkezlerimiz üzerinden yürüttüğümüz bu profesyonel süreci paylaşmak için tüm yatırımcılarımızı 22-23 Mayıs’ta bekliyoruz."

Lex Home Şirket Ortağı Özsoy İkibiroğlu ise Kıbrıs’taki yatırımcılarla tekrar bir araya gelecek olmanın heyecanını dile getirerek; İngiltere'de mülk sahibi olmayı bir hayalden öte, ulaşılabilir bir gerçekliğe dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti.

