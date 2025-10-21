YÖDİD Müdürü Behçet Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, başarı sıralamasının Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerine göre sıralandığını duyurdu.

- KKTC liselerinden mezun öğrencilere başarı bursu imkânı

Çelebi, 2025 YKS sonrası, ÖSYM sistemiyle üniversitelere yerleşen KKTC yurttaşı ve KKTC liselerinden mezun öğrencilerin, puan türüne göre yapılan sıralamada ilk beşte yer almaları ve burs başvurusu yapmaları koşuluyla, Burs Tüzüğü kurallarına uygunluğu doğrultusunda Başarı Bursu alabileceklerini de vurguladı.

Üniversitelere kayıt yaptırıp burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Burs Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilecek.