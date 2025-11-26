2025 - 2026 akademik yılını 13 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlatan KSTÜ öğretim elemanlarınca 45 gün gibi kısa bir sürede Web of Science veri tabanında taranan dergilerde 10 makale yayınlandı.

KSTÜ bünyesinde 2025 yılı Nisan ayında yapılan planlamalar ve kurulan Bilimsel Araştırma Projeleri birimi meyvelerini vermeye başladı. KSTÜ öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri etkin ve verimli odaklı makale yazımı ve proje geliştirmesi süreçlerine uyum sağlayarak özelde Üniversitenin genelde de Kıbrıs Yükseköğretim Sistemi'nin bilimsel gelişimine katkı sağlıyor.

Ekim ayından bu yana Web of Scinece veri tabanında 10 yeni makalesi adreslenen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin 2025 - 2026 akademik yılı hedefi 120 makale ve 5 araştırma projesi. Bu hedef doğrultusunda bir yandan yeni öğretim elemanı alımı süreçlerini gerçekleştiren Üniversite, bir yandan da laboratuvar imkanlarını geliştiriyor.