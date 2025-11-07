Karpaz Meslek Lisesi'nde bölgedeki yetişkinlere yönelik yabancı dil kursları düzenleniyor.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rotary Vakfı'nın "Küresel Bağış" projesi kapsamında Karpaz Meslek Lisesi'ne kazandırdığı Rotary Language Laboratuvarı'nda, bölge yetişkinlerinin kullanımına açılması doğrultusunda yabancı dil kursları verilmesinin planlandığı belirtildi.
Açıklamada, Aralık ayında başlaması planlanan kurslar için 1 Aralık’a kadar Karpaz Meslek Lisesi'nde kayıt kabul edileceği duyuruldu.