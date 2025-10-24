Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Arodezli olan ve uzun yıllardan beridir Alsancak’ta yaşamını sürdüren Emine Yanıkten dün vefat etti.

Sevilen, sayılan ve yardımseverliği ile tanınan Yanıkten’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Alsancak Şht. Zafer Bolkan Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.,