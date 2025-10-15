Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs’ta farklı toplumlardan bireyler arasında kişisel ilişki kurma olanaklarının azlığına ve dil bariyerine işaret edilerek, Yunanca ve Türkçe dil kurslarının amacının, bir araya gelerek, konuşmayı ve karşılıklı olarak birbirini anlamayı sağlamak ve bu bariyerleri yıkmak olduğu belirtildi.

Kurslarla ilgili detaylı bilgiye https://www.home4cooperation.info/our-work/language-classes/ adresinden ulaşılabilir.