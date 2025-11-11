Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen grevlere katıldıkları gerekçesiyle 34 öğretmen hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını protesto etti. Sendika, bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve ardından Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Eylemde, öğretmenler ve sendika temsilcileri “Anayasal haklarımıza dokunmayın”, “Laik ve kamusal eğitimi savunuyoruz” ve “Hükümet istifa” sloganları attı. Kırmızı bayraklar ve pankartlarla yapılan yürüyüşe, veliler ve yurttaşların da destek verdiği gözlendi.

KTOEÖS yetkilileri, grev hakkının anayasal güvence altında olduğunu vurgulayarak, hükümetin soruşturma kararını “sendikal mücadeleyi bastırma girişimi” olarak değerlendirdi. Sendika, öğretmenlerin korkutulmaya ve sindirilmeye çalışıldığını belirterek geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ise grevlerin öğrencileri mağdur ettiğini savunarak, soruşturma sürecinin yasal çerçevede yürütüldüğünü açıkladı.

KTOEÖS, eylemlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini duyurdu.