Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, eğitimin temel sorunlarının başında bütçe yetersizliğinin geldiğini söyledi.

Baybora, yazılı açıklamasında eğitim bütçesinin artırılması, kalabalık sınıfların azaltılması, eğitim bölgelerinin belirlenmesi, şura kararlarına ve uluslararası normlara uygun planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

Bunların hiçbirinin Eğitim Bakanı’nın gündeminde olmadığını, eğitimin duvara tosladığını savunan Mustafa Baybora, nüfus bilinmeden eğitimde, sağlıkta veya ekonomide planlama yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

İlkokul öğrencilerinin yüzde 59’unun KKTC, yüzde 31’inin Türkiye, yüzde 10’unun üçüncü ülke vatandaşı olduğunu da ileri süren Mustafa Baybora, yaklaşık 2 bin yabancı öğrencinin Türkçe bilmeden okullara yerleştirildiğini savundu.

Öğrencilerin yüzde 21’inin konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü de söyleyen Baybora, Türkçe bilmeyen yabancı öğrencilerin sayısının hızla arttığını belirtti.

Seçim öncesi 40 öğretmenin geçici olarak istihdam edildiğini ancak bunun yeterli olmadığını da söyleyen Mustafa Baybora, özellikle rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni eksikliğinin ciddi sorunlara yol açtığını söyledi.

Artan akran zorbalığına rağmen Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir adım atmadığını da savunan Baybora, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirerek, “Eğitimin sorunlarına çözüm bulmak yerine günübirlik politikalarla sistemi yönetmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki çürümenin her geçen gün derinleştiğini iddia eden Baybora, yönetim krizi olan ülkede sağlıkta da sıkıntılar yaşadığını ancak siyasetin sorumluluktan kaçtığını ileri sürdü.

Baybora, bu anlayış devam ettikçe toplumun benzer acıları yaşamaya devam edeceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin toplumun geleceğe umutla bakabilmesi açısından önemli bir dönemeç olduğunu da savunan Baybora, bunun yeterli olmadığını, hükümetin istifası için demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin ve ilerici kesimlerin örgütlü mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi.