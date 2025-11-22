Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Gazimağusa'ya yapılması planlanan ikinci İlahiyat Koleji projesi, ülkedeki eğitim altyapısı ve hükümetin önceliklerini eleştirdi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Maviş, Lefkoşa İlahiyat Koleji'nde bin 300 civarında öğrenci bulunduğunu, siyasetin Karpaz'daki ve Mağusa'daki öğrencilerin yol güvenliğinin arkasına saklanarak, uzaktan gelen öğrenciler için bir ihtiyaç söylemini kullandığını öne sürdü.

Bu söylemin manipülasyon olduğunu savunan Maviş; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’nde de eğitim gören öğrenciler olduğunu kaydetti.

Maviş, öğrencilerin seyahat güvenliği için evlerine yakın okullara gitmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, konunun bu kadar basit olmadığını ifade etti.

“Gazimağusa’ya ikinci bir İlahiyat Koleji yapılması, var olan İlahiyat Koleji'nin yükünü azaltacak mı? Bence hayır, azaltmayacak.” diye soran Maviş, nüfus artışının, yeni okul ihtiyaçları ve farklı bölgelerde alternatif okullar yaratılması ihtiyacı doğurduğunu belirtti.

Maviş, Gazimağusa’da alternatif okullar yaratılmamışken, yeni okul ihtiyaçları inşa edilmemişken, tamiratlar tamamlanmamışken; tüm bunların görmezden gelinerek öğrencilerin ilahiyat temasıyla tek bir okula razı edilmesinin önünün açılacağını iddia etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun’un bir sözüne de değinen Maviş, eleştirilerde bulundu.

Kıbrıs Türk gençlerinin din algılarını ailelerinden aldığını ve değerler eğitimiyle şekillendiğini belirten Maviş, “Bu noktada toplumumuz kendisine yetiyor, bir aracıya ihtiyacımız yok” dedi.

Mağusa’ya yapılacak İlahiyat Koleji’nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil, bir vakıf üzerinden inşa edileceğini savunan Maviş, projenin temelini 2023 Mali ve İktisadi Protokolü’ne dayandırdı.

Maviş, protokolde, Mağusa'da 27 dönüm arazi üzerine 700 öğrenci kapasiteli bir İlahiyat Koleji'nin inşa edileceğinin yazılı olduğunu hatırlattı.

- “Yeni bir İlahiyat Koleji inşası, ülkenin önceliği değil”

Yeni bir İlahiyat Koleji inşasının ülkenin önceliği olmadığını dile getiren Maviş, okulların yüzde 18'i inşaat, yüzde 21'i de konteyner sınıf olarak dururken, Gazimağusa'ya yeni bir İlahiyat Koleji inşası için Meclis’te 27 vekilin el kaldırmasını da eleştirdi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Maviş, Gazimağusa'nın Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Lisesi ve hatta bir Spor Okulu gibi daha acil ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Maviş, plansız projeler ve artan öğrenci nüfusu nedeniyle sınıf kalabalığının ülke genelinde büyük bir sorun olduğunu ileri sürdü.

Çok dilli ve çok kültürlü sınıflarda öğretmenlerin çocukların yalnız akademik bilgi değil, duyusal ve sosyal problemleriyle ilgilenmeye çalıştığını aktan Maviş, eğitimin yükünü hafifletmek ve Avrupa Birliği/OECD standartlarına düşebilmek için toplamda 10 yeni okula ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Maviş, ayrıca özel okullardaki öğrencilerin dönüşünün teşviki için ek 10 okul daha yapılması gerektiğini söyledi.

İlahiyat Koleji'nde okuyan öğrencilerle toplumun bir sorunu olmadığını ancak bu durumdan menfaat sağlayanların olduğunu iddia eden Maviş, açıklamasında eleştirilerde bulundu.