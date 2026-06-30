KKTC Hentbol Federasyonu, yetiştirdiği başarılı sporcu ve antrenörlerle Türkiye Milli Takımlarına katkı sağlamaya devam ediyor.

2026 U17 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kadın ve erkek U17 Plaj Hentbolu Milli Takımlarının kamp kadroları açıklandı. Bu önemli süreçte, yardımcı antrenör olarak Bahir Arnal, sporcu olarak ise Abdullah Temel ve İbrahim Günay milli takım kampına davet edildiler.

İZMİR’DE KRİTİK HAZIRLIK

25-30 Haziran 2026 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan hazırlık kampı, şampiyona öncesindeki son durak olacak. Teknik ekiplerimiz ve sporcularımız, bu kampta stratejik çalışmalarını tamamlayarak Avrupa sahnesine odaklanacak. İzmir’deki sürecin ardından millilerimiz, 1-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek olan U17 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil etmek için sahaya çıkacak.

Federasyon Başkanı Ediz Arıkan’dan Açıklama:

“KKTC hentbolunun temel taşı olan altyapı çalışmalarımızın meyvelerini, sporcularımızın ve antrenörlerimizin Türkiye Milli Takımı gibi önemli bir seviyede yer almasıyla topluyoruz. Bahir Arnal’ın teknik ekipteki görevi ile Abdullah Temel ve İbrahim Günay’ın kadroya dahil olması, disiplinli çalışmalarımızın bir sonucudur. Bu sadece bizim değil, tüm hentbol ailemizin başarısıdır. İzmir kampı, gençlerimizin uluslararası arenada sergileyecekleri performansın en önemli provası olacak. Hırvatistan’da bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tam. Bizler, gençlerimize yatırım yapmaya ve onların bu tür büyük platformlarda tecrübe kazanmalarını sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize, Avrupa Şampiyonası yolculuğunda üstün başarılar diliyorum.”