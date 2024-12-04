KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Çocuk ve Gençler Fitnes Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Gönyeli-Alayköy Belediyesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl, değerli antrenör Ödül Demircioğlu anısına düzenlenen şampiyonada sevinç, umut ve hüzün bir aradaydı.

FEDERASYON BAŞKANI’NDAN ANLAMLI MESAJ

Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu, şampiyona öncesinde yaptığı konuşmada, “Bu şampiyona, tüm yıl boyunca azim ve disiplinle çalışan sporcularımızın emeklerini taçlandırma zamanıdır. Ayrıca, bu yıl sporcularımızın en iyi performanslarını sergileyecekleri şampiyonamızda, değerli hocamız Ödül Demircioğlu’nu anmak ve onu kalbimizde yaşatmak istiyoruz. Ödül hocamız, her zaman gülen yüzü ve müthiş enerjisiyle hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

YOĞUN İLGİ VE NEFES KESEN PERFORMANSLAR

Uluslararası alanda KKTC’yi temsil eden başarılı sporcuların sergiledikleri fitnes, fitnes-dans, akrobatik dans, hip-hop ve koreografi performansları, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Milli Takım Yolunda Büyük Adım

Şampiyonada başarı gösteren ve teknik komite tarafından seçilen 3-24 yaş arası sporcular, 2025 yılında düzenlenecek uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek.