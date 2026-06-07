1.GRUP

Bostancı Bağcıl SK – Gayretköy: 1 – 0

Serhatköy SK – Akçay SK: 0 – 3

Yedidalga SK – Doğancı SK: 0 – 5

2. GRUP

Lefkoşa SKD – Dika SK: 1 – 3

Demirhan SK – Alayköy Gençlik :3 – 0

Gaziköy SK (Bay)

3.GRUP

Kayalar SK – Saka SK: 1 – 2

Çamlıbel SK – Yeşiltepe: 2 – 0

Akdeniz KSD – Göksu SD:4 – 0

4.GRUP

Dağyolu SK – Tatlısu Seracılar: 0 – 4

Ali Can Gül SAD – Taşkent : 0 – 0

Bahçeli SK (Bay)

5.GRUP

Pergama SD – Sinde ASK: 3 – 0

Yenişehir –Korkuteli: 3 – 3

Çayönü – Mutluyaka: 1 – 2

BTM 2 Lig’de 4. Hafta programı açıklandı
BTM 2 Lig’de 4. Hafta programı açıklandı
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6.GRUP

Boğaziçi SK – 1461 İskele Trabzonspor:1 – 0

Serdarlı GB – Gönendere : 6 – 0

Civisil SK – Akova Vuda. 2 – 3

7.GRUP

Bafra SK – Yedikonuk: 1 – 6

Kumyalı SK – Büyükkonuk:2 – 0

Mehmetçik TÇBSK – Ergazi: