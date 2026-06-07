1.GRUP
Bostancı Bağcıl SK – Gayretköy: 1 – 0
Serhatköy SK – Akçay SK: 0 – 3
Yedidalga SK – Doğancı SK: 0 – 5
2. GRUP
Lefkoşa SKD – Dika SK: 1 – 3
Demirhan SK – Alayköy Gençlik :3 – 0
Gaziköy SK (Bay)
3.GRUP
Kayalar SK – Saka SK: 1 – 2
Çamlıbel SK – Yeşiltepe: 2 – 0
Akdeniz KSD – Göksu SD:4 – 0
4.GRUP
Dağyolu SK – Tatlısu Seracılar: 0 – 4
Ali Can Gül SAD – Taşkent : 0 – 0
Bahçeli SK (Bay)
5.GRUP
Pergama SD – Sinde ASK: 3 – 0
Yenişehir –Korkuteli: 3 – 3
Çayönü – Mutluyaka: 1 – 2
6.GRUP
Boğaziçi SK – 1461 İskele Trabzonspor:1 – 0
Serdarlı GB – Gönendere : 6 – 0
Civisil SK – Akova Vuda. 2 – 3
7.GRUP
Bafra SK – Yedikonuk: 1 – 6
Kumyalı SK – Büyükkonuk:2 – 0
Mehmetçik TÇBSK – Ergazi: