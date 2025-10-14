Yakın geçmişe dönüp bakacak olursak yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olarak ada ve çevresinde kalıcı bir huzurun tesis edilmesinin en önemli ve öncelikli görevleri olduğunu dile getirerek, “Bölgenin Güvenliğine Katkı Koymaya Her Zaman Hazırız” dedi.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Gebele’de düzenlenen TDT 12’nci zirvesi öncesinde gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılarak hitapta bulunan Erttuğruloğlu ; TDT dönem başkanlığını devralan Azerbaycan’ı tebrik etti:

“Bu toplantının , şanlı Karabağ Zaferi’nin 5. Yıl dönümü arifesinde , tarihi Gebele şehrinde düzenlenmesi çok anlamlı ve önemlidir. Bir kez daha Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev liderliğinde şanlı Azerbaycan askeri ve kahraman Azerbaycan halkının bu zaferini yürekten kutlar, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için verilen mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Aliyev’in yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüralyev ve tüm yetkililere teşekkür eden Ertuğruloğlu TDT’nin bir parçası olmanın büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz’in sadece enerji kaynakları açısından değil, ayni zamanda uluslararası deniz ve hava yolları açısından da stratejik bir kavşak olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Bu hassas denge içinde Kıbrıs adası ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesel güvenlik ve barışın tesisinde vazgeçilemez bir konumdadır. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ada ve çevresinde kalıcı bir huzurun tesis edilmesini ve önemli ve öncelikli görevimiz addediyoruz. Bu kalıcı barışın yolu ise adil, gerçekçi ve iki egemen eşit devletin işbirliğine dayalı bir çözümden geçmektedir..

..Ertuğruloğlu, yıllardır süren müzakere süreçlerinde tek bir tarafın tahakkümünü hedefleyen ya da KKTC’nin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü yok sayan yaklaşımların başarısızlığa mahkum olduğuna işaret ederek “Kıbrıs bir devletin değil, bir adanın adıdır. Bu adada iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Bu devletlerin ne biri ne de diğeri bütün adayı temsil etme hak ve yetkisine sahip değildir” diye konuştu. Bölgesel barış ve istikrarın yalnızca askeri ve siyasi tedbirlerle değil, uluslararası hukuka saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan sayın Tahsin Ertuğruloğlu şunları söyledi:

Bugün bölgemizi tehdit eden unsurların en başında Doğu Akdeniz’de süregelen Rum tarafının gerginlik ve provokasyon politikaları vardır. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin aralıksız ve artan bir şekilde devam eden silahlanması, bölgenin en köklü ve kanayan yarası olan haklı Filistin davasının başarıya ulaşmasının engellenmeye devam edildiği bir ortamda gerçekleşmekte , tarihsel ve güncel anlaşmazlıklar nedeniyle bölgedeki barışın kırılganlığı her geçen gün daha da artmaktadır”. .

..Ertuğruloğlu, artan askeri faaliyetlerin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de istikrarın her an bozulabileceği ve bölgedeki barışın küçük bir kıvılcımla büyük tehdit altına girebileceği bir ortam yarattığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: Çok açıktır ki, KKTC’nin güvenliği ve bekası anavatan Türkiye Cumhuriyetinin sarsılmaz desteğine sıkı sıkıya süre gelen bu gerilimler ve savaşlar; diplomatik çözüm yollarının aciliyetini ve önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. TDT’nin barış , refah ve istikrara hizmet etmeye devam edeceğine inancımız tamdır” dedi. .

..Ertuğruloğlu, bölgedeki barış ve kalıcı huzurun tesisinin yalnızca siyasi ve askeri gerilimlerin yönetilmesine değil, ayni zamanda enerji ve su gibi doğal kaynakların adil ve eşitlikçi paylaşımına da bağlı olduğunu kaydederek , şu değerlendirmede bulundu: “Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon kaynaklarının bölgesel iş birliğiyle refah getirecek şekilde adil paylaşım en önemli beklentimizdir.. Ancak GKRY, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adasının çevresinde Hidrokarbon kaynakları ile ilgili olarak tek taraflı adımlar atmak suretiyle KKTC ve TC’nin meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmeye çalışmaktadır. Bu nafile bir çabadır”..

..KKTC’nin uluslararası camiada hak ettiği yeri almasının bölgesel barışın sağlamlaştırılmasına yapılmış en büyük katkı olacağını belirten Ertuğruloğlu , TDT ülkelerinin Kıbrıs Türk Halkına karşı uygulanan izolasyon ve ambargoların kaldırılması hususunda desteğini artırarak devam ettireceğine ve uluslararası platformlarda her alanda dayanışma içinde olacağına emin olduğunu söyleyerek “Unutmayalım ki Hepimizin Ortak Hedefi Olan Barış , Refah ve Güvenlik Ancak Birlik ve Beraberlik sayesinde kalıcı olarak tesis edilecektir” ifadesini kullandı..

..Bakan Ertuğruloğlu, “3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü İle TDT Kurucu Belgesi Nahçıvan Antlaşmasının 16’ncı yıl dönümünün gururla kutlandığı bu günlerde, ortak değerlerimizin ve bütünleşme irademizin tezahürü olan TDT’nin bölgesinde ve ötesinde barış , refah ve istikrara hizmet etmeye devam edeceğine inancımız tamdır” diye konuştu..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek; temellerinde Mücahit halkımızın, TMT mensuplarının , kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..