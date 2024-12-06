KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, tüm halk, aryalar, düetler, tangolar, çocuk/gençlik korosu şarkıları ve dansların yer alacağı konserlere davet edildi.

KKTCDOB, Sonare/Ada Işığı çocuk ve gençlik koroları, Tango Siempre iş birlikleriyle düzenlenecek "Yeni Yıl Konseri /New Year Concert" 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 19.00’da Gazimağusa - Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 26 Aralık 2024 Perşembe günü ise 19.00’da Lefkoşa - Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

Soprano Sermin Dikmen Töre, Bariton Tuğrul Enver Töre, Koro Şefi Erkan Dağlı, Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Piyanist Uliana Öztemur, Piyanist Asya Özkamalı, Sonare - Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Koroları, Dansçılar Meryem Kuraner ile Ahmet Alasya'nın yer alacağı konserler Telsim de iletişim desteği sağlayacak.