08.10.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesine katıldı.

Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yaptığı konuşmada Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin TDT için önemini anlattı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, TDT’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik kalesidir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Coğrafi konumu itibarıyla TDT’nin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya açılan kapısıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, taşımacılık ve lojistik, yükseköğretim ve araştırma, turizm, yeşil enerji ve dijital ekonomi gibi konular için de doğal bir kavşaktır..

..Bizler, Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının temsilcileri olarak , Türk dünyasının enerji güvenliği, deniz ticareti ve bölgesel barış hedeflerine katkı sunmaktan onur duyacağız” dedi..

..Rum Yönetiminin silahlanma faaliyetlerini artırdığını, bunun hem ada hem de Doğu Akdeniz güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının meşru temsilcisi ve barışın güçlü bir paydaşıdır. Uluslararası alanda haksız ve hukuksuz izolasyonlara maruz kalsak da kurumsal kapasitemiz, kapsayıcı ve işleyen demokrasimiz ve her alanda gelişen ekonomimizle geleceğe güvenle bakmaktayız” diye konuştu..

.. Kıbrıs Türk halkının her zaman kendi iradesiyle, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüm arayışlarını sürdürdüğünü aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bugün iki devletli çözüm vizyonu, adadaki gerçekleri yansıtan, adil, sürdürülebilir ve kalıcı barışın tek yoludur. Türk dünyasının dayanışmasının ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine verdiği desteğin devamı, bizler için büyük bir güç kaynağı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

..TDT’nin tüm faaliyet alanlarında aktif rol almaya hazır olduklarını vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’de Türk dünyasının gençlerini buluşturacak Türk Gençlik Akademisi’ni kurmayı hedeflediklerini söyledi..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC’de Türk dünyasının gençlerini buluşturacak bir Türk Gençlik Akademisi kurmayı hedefliyoruz. Bu adım ortak kimliğimizin güçlenmesi, bilim, kültür ve yenilik alanlarında ortak üretimin artması açısından büyük bir fırsat olacaktır Bu akademiyle Türk dünyasının gençleri de buluşacak ve bizim[L1] için büyük bir memnuniyet vesilesi olacaktır” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e misafirperverliği için teşekkür ederek konuşmasını, “TDT, ortak tarihimizin mirası olduğu kadar ortak geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Bu teşkilat, Türk Dünyasının ortak aklının ve müşterek iradesinin sembolüdür. Burada alınan her karar, sadece ülkelerimiz için değil, tüm insanlık için barış, istikrar ve adaletin tesisi adına katkı sunmaktadır. Türk Dünyasının birliği dayanışması ve ortak geleceğe yönelik kararlılığı daim olsun” sözleriyle tamamladı.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki kalesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, anavatanımız Türkiye’nin de desteğinde yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..