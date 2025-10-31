Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu, basketbola yeni hakemler kazandırmak ve hakem camiasını güçlendirmek amacıyla Aday Hakem ve Masa Görevlisi Kursu düzenliyor.
19-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kursa katılmak isteyen adaylar, detaylı bilgi ve başvuru için 0533 875 0015 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.
Federasyon yetkilileri, kursun basketbolun gelişimine katkı sağlamayı ve gençlerin hakemlik alanında kendilerini yetiştirmelerine fırsat sunmayı hedeflediğini belirtti.