Lefkoşa Darts Birliği (LDB) tarafından organize edilen, ferdi ligin yedinci ayağı yapıldı. Organize edilen darts turnuvası başlarken gece başın da Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı yaptığı açılış konuşmasın da organize edilen turnuvanın centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

Organize edilen turnuvada Tony Stone şampiyon olurken, Murat Çınaroğlu ikinci, Dino Wyatt üçüncü, İbrahim Esiner dördüncü oldu. Turnuvanın enlerinde en yüksek sayı atan Tony Stone 2x180 olurken, en az darts’ta bitiren 15 ok ile İbrahim Esiner, en yüksek sayıdan bitiren 119 sayı ile Murat Çınaroğlu oldu. Gece sonunda ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini, Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ercüment Erment takdim etti.