Basketbol Türkiye Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden U 14 Kızlar Karması ikinci maçını farklı kazandı. Karaman Beyaz Grup’ta ikinci maçına çıkan karmamız, Melikgazi Kayseri Basketbol karşısında 43-19 galip geldi. Takımımız ilk gün oynadığı Mega Basketbola’a 60-43 mağlup olmuştu. Karma grubundaki son maçını yarın Akşehir Umut takımı ile oynayacak.
ERKEKLER İKİNCİ MAÇINI DA KAYBETTİ
U 14 Türkiye Bölgeler Şampiyonası, Kayseri’de B Grubu’nda yer alan erkek karmamız turnuvaya veda etti.
Üçlü grupta yer alan KKTC Karması ilk maçında Kayseri Bahçeşehir Koleji’ne kaybettikten sonra dün de ikinci maçında Diltaşspor’a 93 34 mağlup oldu.