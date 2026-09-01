Kıbrıs’a tatil için giden Biçer ailesinin dönüş yolculuğu kabusa dönüştü

Kıbrıs’taki tatillerinin ardından memleketleri Hatay’ın Reyhanlı ilçesine dönmek için yola çıkan 5 kişilik Biçer ailesi, faciaya gemide yakalandı.

Ailenin 3 çocuğundan kızları 12 yaşındaki Saliha Miray ile 6 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf akıntıya kapılıp kayboldu. Diğer oğulları Halil Kerem Biçer ise kendi imkanlarıyla batan geminin en üst noktasına çıkarak oradan can evine atladı. 42 yaşındaki Hayri Biçer ve 35 yaşındaki eşi Ayten ile oğulları Halil Kerem Biçer, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, dün kıyıya gelip çocuklarından gelecek haberi bekleyen çiftten Ayten Biçer fenalaştı. Gözyaşları içinde facia anını anlatan Biçer, "Benim 2 tane çocuğum gitti. Kızım elimin altından kaydı gitti. Elimi böyle tutmuştu. Valizler olduğu gibi üstümüze düştü, elimden kaydı gitti. Dalga geldi bizi götürdü geri getirdi. Ayaklarını gördüm ayağını tuttum. Ayakkabısı çıktı. Şimdi ikisi de yok. Birisi gelsin, benim çocuğumu sağ ya da ölü çıkarsın. Benim çocuğumun kafası bir yere mi sıkıştı? Gözüne camlar mı girdi? Ben bunu hak etmedim Allahım' dedi.

Kaza sırasında insanların birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalıştığını anlatan anne Biçer, “Çocuklarım ‘anne elimizi bırakma’ diye haykırdı,” ifadelerini kullandı.

Biçer, çocuklarının gemide sıkıştığını ve orada kaldıklarını düşünüyor.

“ÇOCUKLARIM CAN YELEKSİZ GİTTİ”

Gemide görevli personelin fırtınalı havanın 20 dakika içinde geçeceğini söylediğini anlatan Biçer, şunları kaydetti:

“Tatile geldik, eve dönüyorduk. 20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler. Balon gibi şeyler geldi, oraya ilk önce çalışanlar atladı.”

Ayten Biçer, gemi personelinin facia sırasında kendilerine yeterli müdahalede bulunmadığını da öne sürdü. Biçer, bazı personellerin panik yaşayan yolculara, “Hiç mi ayağınız denize değmedi, sakin olun.” şeklinde ifadeler kullandığını iddia etti.