Girne’de meydana gelen feribot faciasında yaşamını yitiren Nurcan Hilaloğlu’nun ailesi, yaşadıkları büyük acıyı paylaştı.

Hilaloğlu’nun eski eşi Mehmet Gomes tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarım Gürsel ve Nurten’in kıymetli annesi, eski eşim Nurcan Hilaloğlu’nu Girne’de meydana gelen feribot kazasında kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz.

Canımız yanıyor, acımız çok büyük…

Bu zor günümüzde acımızı paylaşan, bizleri arayan, soran, yanımızda olan ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.”