Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne açıklarında yaşanan gemi faciası ardından hava yolu bilet fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bir facianın, hiçbir şekilde ticari fırsata dönüştürülemeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, insanların çaresizliği, mecburiyeti ve yaşadığı endişe üzerinden kazanç hesabı yapılamayacağını söyledi.

Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tam tersine bugün yapılması gereken; dayanışmayı büyütmek, vatandaşlarımızın mağduriyetini azaltmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmektir. Böyle dönemlerde hava yolu şirketlerinden beklenen, fiyatları yükseltmek değil; imkanları ölçüsünde ek seferler planlamak ve bilet fiyatlarını aşağıya çekerek toplumsal sorumluluk ortaya koymaktır.”

İlgili tüm kurumları ve hava yolu şirketlerini sorumluluk almaya davet eden Bakan Ataoğlu, gerekirse ek seferlerin devreye alınması, kapasitenin artırılması ve bu olağanüstü döneme özel fiyat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi için gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğini kaydetti.