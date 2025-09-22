KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Kız Takımı, İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda yarıştılar.

Elvin Altındağ, Nida Toko, Aslı Aslı ve Defne Conkbayır’dan oluşan Artistik Cimnastik Kız Takımımız, Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda 185.633 puan toplayarak Türkiye 4.’sü oldu. Takımımızın, 3. sıradaki rakibiyle arasındaki fark yalnızca 3.77 puan olurken, çocuklarımız kürsüye çıkmayı, kıl payı kaçırdılar.

Cimnastikçilerimiz, bireysel sıralamada da önemli başarılar elde ettiler. Elvin Altındağ 63.333 puanla Türkiye 7.’si olurken, 3.’lüğü sadece 3.434 puan farkla kaçırdı.

Nida Toko 62.300 puanla 11. sırada, Aslı Aslı 59.533 puanla 13. sırada, Defne Conkbayır 33.800 puanla 63. sırada, Mila Kasap ise 30.447 puanla 66. sırada yer aldı.

20 takım arasında Türkiye 4.’lüğü gibi önemli bir derece elde eden takımımızın antrenörlüklerini Berk Aydoğan, Mustafa Erbulut ve Hasan Aksoy yaptılar.

Ekim ayında yapılacak olan Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası 2. Etap yarışına da katılacak olan takımımız, yarış sonunda belli olacak olan Türkiye sıralamasında ilk 3’e girip kupayı KKTC’ye getirmeyi hedefleyecek.