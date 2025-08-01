İsrail’de işlenen adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs başta olmak üzere birçok suçtan kırmızı bültenle aranan zanlı Daniel Yehonatan Zarug, Girne’de sahte pasaportla yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının “Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla kayıt temin etme” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 30.07.2025 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulu tarafından İsrail vatandaşı Daniel Yehonatan Zarug İle ilgili yakalama ve ihraç kararı çıkarıldığını belirtti.

Polis, aynı tarihte zanlının Girne’de tespit edildiğini ve İspanyol Pasaportunu ibraz edip, ismini polise Andros Garcıa olarak beyan ve o isim adına hazırlanmış İspanyol pasaportunu ibraz ettiğini kaydetti.

Polis, İspanyol pasaportunun Polis Genel Müdürlüğü Kriminalistik şubede ilk nazarda yapılan incelemede ve sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polisi zanlının sahte pasaport ile 07.05.2024 tarihinde Metehan Kara Geçiş Kapısından görevli memura vererek Resmi Sahte belge olan İspanyol pasaportunu tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, pasaportla ilgili incelemenin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Bakanlar Kurulu, Daniel Yehonatan Zarug’un “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.