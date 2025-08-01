Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Ferhat Kino dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 22 Temmuz 2024 tarihinde saat 04.20 sıralarında Lefkoşa’da Tuncay Azeri Sokak’ta park bir şahsa ait bahçe içerisinde park halinde bulunan kilitsiz araçtan bin 300 sterlin, 400 dolar ve bin 500 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında çevre güvenlik kameralarının incelendiğini ve zanlının 23 Temmuz’da Lefkoşa’da tutuklandığını ifade etti. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını kaydeden polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da bir başka araçtan da 500 dolar çaldığının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.