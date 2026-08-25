Minareliköy’de meydana gelen “Cinsel Taciz, Kasti Hasar, Darp, Sarhoşluk, Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından tutuklanan Türkmenistan asıllı KKTC vatandaşı isminin baş harfleri İ.B dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgüm Seracı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Minareliköy’de nefesinde 127 miligram alkollü içki tesiri altında, sarhoş bir vaziyette bulunduğu sırada, kendisinden ayrılıp başka biriyle birlikte olduğu gerekçesiyle C.R.’nin kapısını tekmeleyip uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının C.R.’nin boğazını sağ eliyle sıkarak darp ettikten sonra yüksek sesle “Seni öldüreceğim” diyerek ve küfür ederek cinsel tacizde bulunduğunu, rahatsızlık yaptığını ve sol eliyle üzerindeki tişörtünün yaka kısmını kasten ve kanunsuz olarak çekip yırtarak 500 TL’lik kasti hasar verdiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve işlemiş olduğu suçlarla ilgili dava tebliğ edildiğini aktardı.

Polis memuru, zanlının davalarını kabul ettiğini, KKTC vatandaşlığı bulunduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır bulunması için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.