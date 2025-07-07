Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaz mevsiminin sevilen meyvesi kiraz, cep yakıyor. Piyasalarda kirazın kilosu 600 TL’den başlayarak bazı bölgelerde 800 TL’ye kadar ulaştı. Fiyatlardaki artış vatandaşların tepkisini çekerken, kiraz artık “lüks meyve” olarak anılmaya başlandı.

Pazarlarda ve bazı süpermarketlerde sadece 250 gramlık paketlerle satılan kirazlar, yüksek fiyatları nedeniyle birçok tüketici için ulaşılmaz hale geldi. Vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, “Kiraz yemek lüks oldu”, “Kilosu etten pahalı” yorumları dikkat çekti.

ESNAF DA DERTLİ

Pazar esnafı ise fiyat artışını hem döviz kurlarındaki yükselişe hem de Türkiye’den gelen ithal ürünlerdeki maliyet artışına bağlıyor. Yerli üretimin az olması da fiyatların yükselmesine neden olan faktörlerden biri.

Bir pazar esnafı, “Kirazı almak isteyen çok ama göze alan yok. Maliyet yüksek, biz de yüksek fiyattan almak zorunda kalıyoruz. Kimse keyfinden pahalı satmıyor” diyerek durumu özetledi.

UZMANLARDAN UYARI: LÜKS MEYVELEŞME BAŞLADI

Ekonomi çevreleri, ithalata dayalı gıda sisteminin sürdürülemez hale geldiğini belirtiyor. Özellikle meyve-sebze gibi temel tarım ürünlerinde yerli üretimin desteklenmemesi hâlinde daha çok ürünün “lüks tüketim” kategorisine gireceği ifade ediliyor.