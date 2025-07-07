Meyve ve sebze fiyatları, son bir ayda önemli dalgalanmalar yaşadı. Yaz aylarının vazgeçilmezi domates, mayıs ayında kilosu 76,90 TL seviyesindeyken, haziranda 21,90 TL’ye gerileyerek büyük bir fiyat düşüşü yaşadı. Taze fasulyede de benzer bir durum görüldü. Geçtiğimiz ay 120,90 TL’ye satılan taze fasulye, haziranda 76,90 TL’ye kadar düştü.

KARPUZDA REKOR FİYAT DÜŞÜŞÜ

Karpuzda ise rekor seviyede bir fiyat değişimi yaşandı. Mayıs ayında kilogram fiyatı 87,90 TL olan karpuz, haziranda 7,90 TL’ye kadar çekildi. Mevsimi geçmek üzere olan asma yaprağı da yüksek fiyatına rağmen çok az gerileme gösterdi. Bir ay içinde 714,90 TL’den 604 TL’ye düşen asma yaprağı, hala en pahalı ürün olmaya devam ediyor. Meyve reyonlarında üzüm ve çilekte ise daha sınırlı fiyat değişimleri görüldü. Üzüm, 215,90 TL’den 207 TL’ye düşerken, çilek ise 196,90 TL’den 170 TL’ye geriledi.

SALATALIK YÜKSELİŞTE!

Bazı ürünlerde ise fiyatlar yükselişe geçti. Özellikle salatalık, bir ayda 15,90 TL’den 27,90 TL’ye yükselerek zamlanan ürünler arasında yer aldı. Dolmalık biber ve pancar da fiyatı hafif düşen ürünler oldu. Dolmalık biber 38,90 TL’den 25,90 TL’ye, pancar ise 38,90 TL’den 32,90 TL’ye indi.

NARENCİYE ÜLKESİNDE LİMON 143 TL!

Narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde limon fiyatları ise cep yakıyor. Market ve manav raflarında limonun kilosu 142,90 TL’ye ulaşırken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Fiyatların bu seviyeye çıkmasını eleştiren vatandaşlar, “Narenciye memleketinde limon almak lüks oldu. Üreten biziz, pahalıya yiyen de biz” diyerek fiyat politikalarına sitem etti. Özellikle yaz aylarında limona olan yoğun talebin ise fiyatları daha da artıracağından endişe ediliyor.

Seçilen bazı ürünlerde bir ay içinde yaşanan fiyat değişimi: