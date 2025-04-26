Gönyeli-Yenikent'te evlerden ve araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 24 yaşındaki Sedat Demir, 20 yaşındaki Cuma Yıldız, 20 yaşındaki Gülten Kasap yeniden mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantısı olmadığı tespit edilen 25 yaşındaki Zeynel Demir serbest bırakıldı.

Polis, 17-18.04.2025 tarihleri 19.00-08.30 saatleri arasında Yenikent'te 29 Ekim Sokakta S.E. tarafından park halinde bırakılan araç içeresinden 1.000 Euro, 5.000 TL ve çeşitli markalarda makyaj malzemelerinin sirkat edildiğini söyledi. Polis, zanlıların 21.04.2025 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Gönyeli 'de sakin R.Y.’ye ait ikametgahın penceresinin plastik panjur kolunu kırıp tahmini 1000 TL hasara uğrattıktan sonra eve giriş yaptıklarını, ev sahibinin fark etmesi üzerine ayni yerden çıkarak olay yerinden ayrıldıklarını belirtti. Polis, 20-21.04.2025 tarihleri 15.00-08.00 saatleri arasında Gönyeli Yenikent’te sakin B.Ş.’ye ait araç içeresinden bir adet güneş gözlüğünü ve bir adet fotoğraf makinesini sirkat ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların 20-21.04.2025 tarihleri 22.30-06.30 saatleri arasında Gönyeli’de sakin A.M.’nin ikametgahının açık vaziyetteki penceresinden mutfağına giriş yaptıktan sonra mutfak içerisinde muhafaza ettiği kumbara ve içerisinden henüz tespit edilemeyen miktarda demir ve kağıt paralar ve yine naylon poşet içerisinde muhafaza edilen 300 TL nakit para ve cüzdan içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit parayı sirkat ederek ayni yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların A.M.’nin evinin önündeki park halindeki araçtan ise 3 bin 500 TL değerindeki güneş gözlüğünü ve gözlük kılıfını çaldıklarını belirtti.

Polis, yine 20-21.04.2025 tarihleri 20.00-18.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin H.S.’ye ait ikametgahının balkonu içerisinde muhafaza ettiği 1 adet 800 TL değerindeki 10 kilogramlık boş jet gaz tüpün sirkat edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihler arasında 21:00-08.30 saatleri arasında Gönyeli’de F.D.A.’ya ait İkametgahının açık salon odası penceresinden eve içeresine giriş yaptıktan sonra salon odasında koltuk üzerinde bulunan bayan çantası içerisinde muhafaza ettiği 2000 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra ayni yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis, meydana gelen olaylarla ilgili uzun süren bir tahkikat sonucunda zanlıların Gönyeli'de görevli bir polis ekibi tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Zeynel Demir’in suçsuz olduğunun tespit edilerek, serbest bırakıldığını söyledi. Polis, yine 3 günde yeni şikayet aldıklarını, Gönyeli’de sakin Z.A’nın evine pencereden girildiğini, 20 sterlin, 6 bin TL, makyaj malzemeleri ve nargile takımının çalındığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların evinde yapılan aramada Z.A.’nın evinden çalınan nargile takımının, zanlı Gülten Kasap’ın evinde ise çalınan makyaj malzemelerinin bulunduğunu ifade etti. Polis, ayrıca Yenikent’te park halindeki araçtan çalınan 2 adet 500 euro şeklindeki bin euro paranın Sedat Demir tarafından Gönyeli’de bir dövizcide 43 bin liraya bozdurulduğunu belirleyerek, paraların emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların Mart-Nisan ayları arasında 3 adet araç kiraladıklarını, bu araçlarla ne yaptıklarına dair araştırma yapacaklarını, Kent Güvenlik Kamerası Görüntülerinin inceleneceğini ifade etti.

Polis, zanlıların bölgede meydana gelen faili meçhul ev olaylarla bağlantısı olup olmadığının araştırılması yapılması gerektiğini belirterek, 7 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.