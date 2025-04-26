Çatalköy’de isminin baş harfleri T.Ş.’ye ait evde çalıştığı öğrenilen ve evin anahtarını çalan 19 yaşındaki Adem Kaya, Milyonlarca lira değerindeki ziynet eşyaları çaldı.

Şubat – 24 Nisan tarihleri arasında, Çatalköy’de bir evin giriş kapısı açılarak içeriye girildi ve yatak odasında muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları, çalındı. Birçok farklı tarihlerde suçu işleyen zanlı Kaya, şikayet üzerine tutuklandı. İşlediği suçları itiraf eden Adem Kaya, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlının T.Ş.’ye ait eve bir çok kez farklı tarihlerde girdiğini tespit ettiklerini kaydeden polis, Adem Kaya’nın kolyeleri, pırlanta yüzükleri, bileklik ve zincirleri çaldığını anlattı.

Soruşturmayı yürüten polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek kuyumcuların sorgulandığını söyledi ve 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Evren Mürsel, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini aranan emarelerin olduğunu ifade ederek zanlı Kaya’nın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.