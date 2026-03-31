Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası (KMO) başkanlığına Halil Erensu seçildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü gerçekleştirilen KTMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu'nda Berçin Baydar, Cemre Keskin, Derviş Somuncuoğlu ve Gülsün Sertkaya Yönetim Kurulu üyeleri, Bengü Bozkaya Yönetim Kurulu yedek üyeleri olarak seçildi.

Yapılan seçimde Cevdet Şenvar ve Doğan Kerimel de Denetleme Kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Genel Kurul’da ardından Faaliyet Raporu okundu ve Mali Rapor görüşülerek, oybirliği ile aklandı.