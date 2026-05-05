Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, Geçitkale Sağlık Ocağı’nda dün bir kişinin görevli hemşireye fiziksel şiddet uyguladığını belirterek, sağlıkta şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Gürkut, sağlıkta şiddetin "kabul edilemez” olduğunu belirteretek, Sağlık Bakanlığı’nı gerekli güvenlik önlemlerini almaya ve yasal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirmeye çağırdı.

Sağlıkta şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin uzun süredir yapılmadığını belirten Gürkut, olayın münferit olmadığını savunarak, 'başhekimlik makamındaki eksiklikler, güvenlik görevlisi bulunmaması ve sağlık çalışanlarının çoğu zaman sınırlı personelle hizmet vermek durumunda kalmasının' benzer olayların ortaya çıkmasına yol açtığını ileri sürdü.

Sağlık hizmetlerindeki plansızlık ve yanlış politikaların hizmete erişimi zorlaştırdığını öne süren Gürkut, memnuniyetsizlik ve öfkenin çoğu zaman sağlık çalışanlarına yöneldiğini kaydetti.

Saldırıya uğrayan hemşireye geçmiş olsun dileklerini ileten Gürkut, benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri sorumluluk almaya davet etti.