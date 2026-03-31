Kamuda örgütlü sendikalar, hayat pahalılığı ödeneğinin düzenlenmesine karşı yapılan genel grevin askıya alınmasının ardından bugün Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

Hükümetin uzlaşı masasında bir çözüm araması durumunda masadaki yerlerini alacaklarını belirten sendika yetkilileri, aksi durumda mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

“Sendikalar yasa gücünde kararnameyi hesaba kattılar mı?” sorusu üzerine Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, “Böyle bir şeye tenezzül ederlerse kendileri bilir, cevabını alacaklar” dedi.

Maviş: “Vatandaşın aleyhine yasalar üretip, gerginlik yaratmak istiyorlarsa sokaktaki yerimizi alırız”

Basın açıklamasında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, sabaha karşı dörtten sonra farklı gelişmeler olduğunu ifade ederek, bugün Meclis’in açılmayacağını resmi bir ağızdan öğrenince, okullarda ve bütün iş yerlerinde grevi ve Meclis önündeki eylemi askıya aldıklarını kaydetti.

“Şu anda bir uzlaşı yok, resmi bir davet yok” diyen Maviş, önerilerinin net ve açık olduğunu belirtti. Maviş, toplumun yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Ortada bir kriz varsa, hükümete düşen görevin bunu rakamlarla ortaya koymak olduğunu dile getiren Maviş, “Rakamlara ikna olmuşsak bizler sorumluluk almaya hazırız. Yaptığımız öneriler de bu yöndeydi” diye konuştu.

Sorumluluk alırken, önerilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Maviş, “Krizin, yalnız vatandaşın omuzlarına değil sermayenin de omuzlarına yüklenerek, adil bir şekilde paylaşılması doğru olandır” dedi. Maviş, Ticaret Odası’nın duruşunu ve açıklamalarını da eleştirdi.

Dün ortaya koyulan iradenin bir masa etrafında müzakere edilmesi gerektiğini ifade eden Maviş, “Önümüzdeki günlerde hükümet uzlaşı masasında bir çözüm arasa masada yerimizi alırız. Vatandaşın aleyhine yasalar üretip, gerginlik yaratmak istiyorlarsa sokaktaki yerimizi de almaya hazırız” dedi.

Bıçaklı: “Yasal haklarımızı kullanacağız”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı da, zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, savaş bahane edilerek, halkın alım gücünün aşağı çekilmeye çalışıldığını savundu.

Hayat pahalılığı ödeneğinde yapılmak istenen düzenlemeyle ilgili yasa tasarısı getirildiğine işaret eden Bıçaklı, hükümete yönelik, “Ülkede ekonomik sıkıntı varsa bunu yaratan sizsiniz” ifadesini kullandı.

Sermayeye vergi, sigorta, prim bağışı yapıldığı eleştirisinde bulunan Bıçaklı, buna karşın çalışanlardan, emeklilerden, asgari ücretli dar gelirli vatandaştan fedakarlık istenmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

“Siz bütçeyi bu noktaya getirdiyseniz bunun çareleri vardır” diyen Bıçaklı, “Ben yaparım olur” mantığının doğru olmadığını kaydetti.

Bu ülkenin bir noktaya gelmesi için halkın yıllarca fedakarlık yaptığını dile getiren Bıçaklı, dün yapılan görüşmelerde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın tavrının “kabul edilebilir” olmadığını söyledi.

“Halk bunu istemiyor siz içeride kimi temsilen oturursunuz? Kim ister bunu?” diye soran Bıçaklı, hükümet hayat pahalılığı konusunda uzlaşı noktasına gelmezse yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

“Görüşmeye her zaman hazırız, otururuz değerlendiririz, bütün tarafların uzlaşabileceği bir noktada görüşlerimizi ortaya koyabiliriz” diyen Bıçaklı, dün kurulan Kriz Komitesi toplantılarına devam etmek istenirse buna bir itirazları olmadığını belirtti.

“Dün kardeşi kardeşe düşürdüler” diyen Bıçaklı, biber gazı sıkılması, coplanma veya taş atılması gibi olayları toplumun benimsemediğini de dile getirdi.

Eylem: “Bu gömleği giymemek için direnmeye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise, bugün bir kaos yaşandığını ifade ederek, “Bu kaos hükümet ettiğini iddia edenler tarafından ortaya çıktı. Onlar adına toplumdan, öğretmenden ve öğrencilerimizden özür dilemek isteriz” dedi. Birçok öğrencinin bugün okula gidemediğini belirten Eylem, öğrencilere mağduriyet yaşatılmamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Eylem, “Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim olmak üzere her alanda söz konusu olan dayatmalar topluma büyük gelen bir gömlektir. Bu gömleği giymemek için direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Bengihan: “Fedakarlık yukarıdan başlamalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ise, dün verilen mücadelenin hükümeti korkuttuğunu savundu.

“Dün bizlerle yapılan görüşmelerde yaptığımız önerileri asla kabul etmeyen tek bir kişi vardı. Maliye Bakanı Özdemir Berova” diyen Bengihan, dünkü ikinci görüşmeye bazı bakanların katılmadığını, Berova’dan farklı düşündüklerini, sendikaların uzlaşı masasına sıcak baktıklarını belirtti.

Meclis önündeki eyleme katılan halka teşekkür eden Bengihan, “Gerçek yurtseverler, gerçekten bu ülke için gaile çekenler sokaktaydı ve tavrını da koydu” dedi.

Fedakarlığın yukarıdan başlaması gerektiğini belirten Bengihan, “Fedakarlık varsa herkes elini taşın altına koyacak. Bu çerçevede uzlaşı masasını bekleyeceğiz” diye konuştu.

Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyecek yasa tasarısının ileriye taşınması halinde mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

Serdaroğlu: “Çoğunluk ve irade halktadır”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, hükümetin ekonomik örgütlerle ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini kaydederek, “Azınlıklar çoğunluğu idare edemez. Çoğunluk ve irade halktadır” dedi.

Ticaret Odası Başkanının açıklamalarını da eleştiren Serdaroğlu, hükümet para kazanmak isterse Aksa’yı kamulaştırması gerektiğini belirtti. “Emekçinin elinden cebinizi çekin, vergi toplayın” diyen Serdaroğlu, “Devleti yönetirmiş gibi hareket etmeyin yönetin artık” ifadesini kullandı.

Sulh isteniyorsa masaya oturulması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, aksi durumda pazartesi günü Meclis önüne daha güçlü geleceklerini kaydetti. Serdaroğlu, “Kriz böyle yönetilmez” dedi.

Atan: “Yasa gücünde kararnameye tenezzül ederlerse kendileri bilir, cevabını alacaklar”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ise, “Halkla, vatandaşla dalga geçene dün güzel bir cevap verildi” diyerek, hükümet ve sermayenin kol kola olduğunu ileri sürdü.

Sermayeye teşvik ve primler verildiğine işaret eden Atan, hayat pahalılığı ödeneğinin pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini belirtti. Mücadeleden kaçmadıklarını, kaçmayacaklarını ifade eden Atan, müzakereye de her zaman açık olduklarını söyledi.

“Bizim amacımız kaos yaratma değil” diyen Atan, yaralanan polislere de geçmiş olsun dileklerini iletti. Atan, duruşundan dolayı halka teşekkür etti.

“Sendikalar yasa gücünde kararnameyi hesaba kattılar mı?” sorusu üzerine Atan, “Bunlardan her şey beklenir ama Meclis açıkken nasıl yasa gücünde kararname yapacaklar o da sorgulanır. Böyle bir şeye tenezzül ederlerse kendileri bilir, cevabını alacaklar” dedi.