KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, Gardiyanoğlu’na, “iyi idare olma yükümlülüğünü yerine getirmemek, yasalara ve Anayasa’ya aykırı hareket etmek” suçlamalarında bulundu ve Sadık Gardiyanoğlu’nun görevden alınması için yaptıkları çağrının üçüncü gününde olduklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin sorunlarına kayıtsız kaldığını, bu sorunların çözülmesi için yaptıkları grev ve eylemlere rağmen sessizliğini koruduğunu, sendikalar ve federasyonun görüşme taleplerine yanıt vermediğini savunan Bengihan, “emekçi düşmanı” olarak nitelediği Sadık Gardiyanoğlu’nun görevine derhal son verilmesi gerektiğini savundu.

Bengihan, “Gardiyanoğlu’nun, emekçilerin yaşamını daha kötü şartlara sürüklemeden görevden alınması için 20 Ocak tarihinde başlatmış olduğumuz çağrıyı on gün süreyle yineleyeceğiz. Bu bağlamda, eğer Sayın Gardiyanoğlu 29 Ocak 2025 tarihine kadar görevden alınmazsa, Federasyon binamıza görevden alınması için pankart asacağımızı bildiririz” dedi.