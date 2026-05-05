Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında bahar dönemi yarışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Üniversiteler Yüzme Yarışları 4 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.
Yapılan müsabakalar sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi kadınlarda ve erkeklerde birinci olma başarısı gösterdi.
Erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ikinci, Yakın Doğu Üniversitesi ise üçüncü oldu. Kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi ikinci olarak yarışları tamamlarken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu yarışları üçüncü olarak noktaladı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi elde ettiği 8 altın, 4 gümüş, 6 bronz, toplamda 18 madalya ile madalya sıralamasının da ilk basamağında yer aldı. Takım ve madalya sıralamaları şu şekilde:
ERKEKLER
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
ODTÜ KKK
Girne Amerikan Üniversitesi
KADINLAR
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
ODTÜ KKK
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Madalya İstatistikleri
TAKIMLAR A G B TOP
DAÜ 8 4 6 18
YDÜ 4 5 4 13
ODTÜ KKK 3 5 1 9
UKÜ 1 2 4 7
GAÜ – – 1 1