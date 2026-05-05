Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında bahar dönemi yarışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Üniversiteler Yüzme Yarışları 4 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.

Yapılan müsabakalar sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi kadınlarda ve erkeklerde birinci olma başarısı gösterdi.

Erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ikinci, Yakın Doğu Üniversitesi ise üçüncü oldu. Kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi ikinci olarak yarışları tamamlarken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu yarışları üçüncü olarak noktaladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi elde ettiği 8 altın, 4 gümüş, 6 bronz, toplamda 18 madalya ile madalya sıralamasının da ilk basamağında yer aldı. Takım ve madalya sıralamaları şu şekilde:

ERKEKLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

ODTÜ KKK

Girne Amerikan Üniversitesi

KADINLAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

ODTÜ KKK

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi

Madalya İstatistikleri

TAKIMLAR A G B TOP

DAÜ 8 4 6 18

YDÜ 4 5 4 13

ODTÜ KKK 3 5 1 9

UKÜ 1 2 4 7

GAÜ – – 1 1