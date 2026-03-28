Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 120. doğum yılı anısına düzenlenen ve ada genelinden yoğun katılımın gerçekleştiği "8. Geleneksel Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması"nın ödül töreni, 31 Mart’ta Lefkoşa’da yapılacak.

Dr. Fazıl Küçük’ün mücadeleci ruhunu, fikirlerini ve Kıbrıs Türk halkı için önemini gelecek nesillere aktarmak amacıyla geleneksel olarak ilk ve orta dereceli okulalr arasında düzenlenen yarışma, bu yıl 8. kez genç yetenekleri bir araya getirdi. Dr. Fazıl Küçük’ün 120. doğum yılına ithaf edilen bu yılki organizasyon, rekor katılım sayısıyla dikkat çekiyor.

OKULLARDAN BÜYÜK İLGİ: 596 ESER YARIŞTI

Konuyla ilgili olarak Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada ada genelindeki okullardan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, üç farklı kategoride toplam 596 başvuru değerlendirmeye alındı. Yarışmanın branşlara göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Resim yarışmasına 36 okuldan 364 başvuru

Şiir yarışmasına 37 okuldan 190 başvuru

Kompozisyon yarışmasına 25 okuldan 42 başvuru

Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren öğrenciler, kalemleri ve fırçalarıyla Dr. Fazıl Küçük’ü en güzel şekilde anlattığı belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİ 31 MART’TA

Geleceğin sanatçı ve yazarlarının ödüllendirileceği görkemli tören, 31 Mart 2026 Salı günü saat 14:00’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek. Devlet yetkililerinin, eğitimcilerin ve ailelerin katılımıyla düzenlenecek törende, dereceye giren eserler de sergilenecek.