Geleneksel Kıbrıslı Türk ve Rum müzisyenlerin yaşam öykülerini kayıt altına alan “Kıbrıslı Kemaneci” adlı proje, 2026 Avrupa Kültürel Miras Ödülleri’nde (Europa Nostra Ödülleri 2026) ödüle layık görüldü.

Europa Nostra tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 Avrupa Kültürel Miras Ödülleri’nin kazananları arasında Güney Kıbrıs’tan iki proje yer aldı. “Kıbrıslı Kemaneci” projesi, araştırma kategorisinde ödül aldı. Proje, geleneksel Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum müzisyenlerin yaşam öykülerini kayıt altına alıyor. Proje; saha çalışmaları, belgesel, kitap ve web sitesi aracılığıyla sözlü anlatıları ve yerel ağızları belgeliyor.

Ödül alan bir diğer proje ise vatandaş katılımı ve farkındalık yaratma kategorisinde “2. Sektör: Lefkoşa-Yeşil Hat Projesi” oldu. Proje, Yeşil Hattı’nın tarihini araştırma ve sergi programlarıyla inceliyor.

İlgilenenler, “2026 Halkın Seçimi Ödülü”nü belirlemek için 12 Mayıs’a kadar çevrim içi oy kullanabilecek.