Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiye ulaşılması amacıyla sürdürülen çalışmalarda geminin yerinin tespit edildiğini, yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin çevresinde robotlarla görüntüleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üstel, Girne Limanı önünde bekleyen kayıp yakınlarını ziyaret ederek arama kurtarma çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardıktan sonra basına açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından bölgeye gönderilen ilk geminin dün yaptığı çalışmalar sonucunda bir noktanın belirlendiğini kaydeden Üstel, bugün çalışmalara katılan TCG Alemdar ile geminin yerinin tespit edildiğini kaydetti.

Geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunu ifade eden Üstel, robotlarla geminin çevresinde görüntüleme çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Derinlik nedeniyle görüntüleme ve arama kurtarma çalışmalarının çok zor şartlarda sürdüğünü vurgulayan Üstel, ekiplerin büyük özveri ve fedakârlıkla çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Üstel, çalışmaların akşam saatlerine doğru belirli bir noktaya ulaşmasının beklendiğini belirterek, elde edilecek bilgiler doğrultusunda kayıp yakınları ve kamuoyunun yeniden bilgilendirileceğini söyledi.

Ailelerin yaşadığı acının tüm toplumun acısı olduğunu ifade eden Üstel, “Acımız büyük. Acımızın tarifi zor. Ailelerin acıları bizim acımız, onların acıları hepimizin acısı.” dedi.