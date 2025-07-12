Haravgi gazetesi İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına ve burada aktarılan verilere yer verdi.

Habere göre, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, yeni düzenlemeyi “rasyonel bir yönetim için doğru adım” olarak nitelendirdi. Yoannu, Kıbrıs Türk mallarının devredilmesine ilişkin kararın artık bir kişiye değil açık liyakat ve sosyal kriterlere göre verileceğini söyledi.

Haberde, Kıbrıs Türk mallarının Güney Kıbrıs’taki toplam alanının 609 milyon metre kare (Güney Kıbrıs’ın yüzde 10.14’ü), değerinin ise 6.1 milyar Euro olduğundan söz edildi.

Υasanın içeriğine de yer veren gazete, yasayla birlikte İçişleri Bakanının otomatik olarak Kıbrıs Türk Malları İdaresi başkanı olmasının sonlandırılacağını, bu rolün kurumsallaşacağını ve hesap verebilir hale getirileceğini yazdı. Uygunluk ve puan sisteminin geleceği yeni yasayla evler için aile yapısı, ekonomik ve sosyal durumun, iş yerlerinde ise finansal yeterliliğin incelenmesi gibi ölçülebilir göstergelerin ortaya konulacağını kaydeden gazete, tarımsal arazilerde de yeni kriterler ve üst sınırların belirleneceği belirtti. Mevcut düzenlemelerde yer almayan kategorilerin de kapsam altına alınacağı, diğer mülklerin değerlendirmesinde ise başvuru sahibinin, güney veya kuzeyde sahip olduğu taşınmazların değerinin, puanlama sistemi göz önünde bulundurularak belirleneceği kaydedildi.

1974 yılından bu yana yapılan tüm sözleşmelerin denetimi sonucu 511 ihlal tespit edildiğini belirten gazete, belediyelerle yapılan 275 ve muhtarlıklarla yapılan 589 sözleşmenin de denetlendiğini yazdı.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nin bilgisayar sisteminin de, Eylül ayında çıkılacak ihaleyle değiştirilmesinin planlandığını yazan gazete, binaların uygunluğu için hizmet satın alınması ve geri alma uygulamalarının düzenlenmesinin de öngörüldüğünü belirtti.

-Lakkotripi

Fileleftheros gazetesine göre, İçişleri Bakanı ile birlikte basın toplantısına katılan Kıbrıs Türk Malları İdaresi Müdürü Anthis Lakkotripi, Kıbrıs Türk mallarının kiralanması konusunda açıklamalarda bulundu.

Lakkotripi, uygulanan eylem planıyla birlikte 1.3 milyon euro gecikmiş tahsilatı temin ettiklerini ve 3.3 milyon euronun talep edilmesi için yasal işlem başlattıklarını ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Kıbrıs Türk mallarının yüzde 23’nün daimi ikametgah; yüzde 6’sının yazlık ev; yüzde 14’ünün ticari bina; yüzde 43’ünün tarımsal arazi ve diğer yüzde 14’ünün ise açık arazi olduğunu yazdı.

Gazete bunlar için 20 bin 093 kira sözleşmenin aktif olduğunu, bu sözleşmelerden yüzde 86.5’nin göçmenlerle, yüzde 13.5’nin ise Kıbrıs Türk Malları İdaresi ile diğer devlet kurumları arasında imzalanan sözleşmelerle ilgili olduğunu da belirtti.

Habere göre, 2025 yılında kiralardan 6.5 milyon euroluk tahsilat bekleniyor.