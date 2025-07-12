Kıbrıs sorunu söz konusu olduğunda Rum Avrupa milletvekilleri arasında, yazısız bir “istişare ve ortak tavır” kuralı olduğunu belirten Alithia, ELAM’lı Avrupa Milletvekili Yeadis Yeadi’nin bu kuralı çiğneyerek, kendi başına yaptığı görüşme talebinin, Rum Avrupa milletvekilleri arasında huzursuzluk yarattığını yazdı.

Yeadis Yeadi, OmegaTV’ye yaptığı açıklamada, DİSİ, AKEL ve DİKO’lu Avrupa milletvekillerinin gecikmeli olarak üç farklı karşı öneri sunduğunu, önerilerinin ortak noktasının da ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti, ne de Barış Harekatı konusunda AP’den Türkiye aleyhine kınama kararı çıkmaması olduğunu söyledi.

DİSİ Avrupa Milletvekili Lukas Furlas ise Kıbrıs sorununun küçük siyasi maksat ve AP’de kişisel reklam aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğini söyledi. Furlas, “Kıbrıs olarak tekrar tekrar şamar yemek istemiyorsak, Kıbrıs sorununun milli dava olduğunu ve AP’deki faaliyet yöntemini herkes anlamalı” uyarısında bulundu.